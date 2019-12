Hoog tijd om de hypotheekrente aan te pakken

Nieuws|De Consumentenbond wil dat consumenten een wettelijk recht krijgen op redelijke hypotheekrente. Een onafhankelijke toezichthouder moet voorkomen dat banken onredelijke kosten in rekening brengen. Deze week bevestigt het Centraal Planbureau dat in Nederland de hypotheekrentes 1 procentpunt hoger liggen dan in ons omringende landen. De Consumentenbond signaleerde dit probleem al eerder en voert bij de banken en politiek al jaren actie tegen de hoge hypotheekrente.

Eind 2011 was de totale hypotheekschuld 670 miljard euro. Op basis van de cijfers van het CPB betalen Nederlanders daardoor per jaar 6,7 miljard euro te veel aan hypotheekrente. De noodzaak om in te grijpen in de hypotheekmarkt is ook voor de overheidsfinanciën groot omdat de staat - en dus elke belastingbetaler - via de hypotheekrenteaftrek meebetaalt aan de te hoge hypotheekrente. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij willen dat banken een redelijke rente berekenen en dat een onafhankelijke autoriteit dat in de gaten houdt. Die toezichthouder kan rekening houden met de kosten die een hypotheekverstrekker maakt en met reële marges.'

In de energiesector is in 2004 een vergelijkbare constructie ingevoerd, op aandringen van de Consumentenbond. De NMa kent de kostprijs die energieleveranciers betalen, en toetst de energietarieven daaraan, met een geheime formule. Wil een leverancier te hoge tarieven berekenen, dan kan de NMa ingrijpen.

Alle belastingbetalers gedupeerd

Vier grote partijen, ABN Amro, ING, Rabobank en AEGON verstrekken hypotheken aan circa 70% van de markt. De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangegeven dat er te weinig concurrentie tussen de banken is, en dat consumenten te veel hypotheekrente betalen. Daarop heeft de NMa in 2011 onderzoek gedaan. Conclusie was dat de Nederlandse markt kwetsbaar was voor een gebrek aan concurrentie.

