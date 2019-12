Hornbach voordeligste doe-het-zelfzaak

Nieuws|De uitkomst van het prijsonderzoek onder doe-het-zelfzaken van de Consumentenbond is helder: Hornbach is verreweg het voordeligst. Daar besparen consumenten gemiddeld 10 -11% in vergelijking met de andere bedrijven. De Consumentenbond noteerde voor het onderzoek in de Consumentengids van april 3250 prijzen van A-merken bij 8 bouwmarktketens.

Het wisselt per productgroep welke keten als duurste uit de bus komt. Zo is Formido het duurst voor bouwmaterialen. Gereedschap kost het meest bij Karwei en Praxis. Verf is het duurst bij Multimate en Karwei en ook voor sanitair/montage is Karwei de duurste. Hornbach is op alle fronten het voordeligst. Consumenten die hun tuinartikelen kopen bij Hornbach kunnen tot wel 21% goedkoper uit zijn dan bij Formido. Met een klantenkaart is de prijs bij sommige bouwmarkten nog flink te drukken. Bij Hubo, Multimate en Fixet is dit het interessantst. Zij bieden 5% tegoed op het bestede bedrag en zijn - kortingen meegerekend - dan net zo voordelig als Gamma.

Internetbouwmarkten

Ook de prijzen van 3 online bouwmarkten werden onderzocht. Van 2, bouwmarktconcurrent.nl en handig.nl, is het assortiment te beperkt voor een prijsvergelijking. Onlinebouwmarkt.nl heeft een ruimer assortiment, maar toch beperkter dan de reguliere bouwmarkt. In tegenstelling tot de bewering op de eigen website ('Op A-merken 10% goedkoper dan bouwmarkten'), blijken de prijzen uit de meting gemiddeld juist 7% hoger en dat is exclusief bezorgkosten. Die zijn flink: €7,75 van 0 tot 10 kilo en er komt telkens €7 per 10 kilo bij. Op basis van de prijs is onlinebouwmarkt.nl daarom een regelrechte afrader.