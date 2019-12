Internetpanel Consumentenbond ISO-gecertificeerd

De leden van het panel worden regelmatig ondervraagd door de Consumentenbond over zaken die voor het werk van de Consumentenbond belangrijk zijn. De certificering laat zien dat de Consumentenbond transparant is over een groot aantal aspecten van het panelonderzoek. Op het gebied van de organisatie, het gebruik, de grootte en de opbouw van het panel is de Consumentenbond helder. Evenals over de werving, privacy en veiligheid van de panelleden. Voor de panelleden is de certificering een garantie dat de Consumentenbond een hoge kwaliteit en veiligheid van de gegevens nastreeft.

Marktonderzoek

In Nederland zijn sinds 2009 ongeveer 20 access panels ISO-gecertificeerd door de Stichting Toetsingsbureau KCC. Access panels zijn groepen personen die zich bereid hebben verklaard om periodiek mee te werken aan (markt)onderzoek. Naast deze algemene access panels zijn er ook een groot aantal zogenaamde 'private panels' actief in Nederland. Dit zijn access panels die uitsluitend ten behoeve van 1 bedrijf of organisatie worden ingezet, zoals het CB-i panel uitsluitend voor de Consumentenbond wordt ingezet. De techniek achter het CB-i panel wordt verzorgd door ISIZ te Amsterdam.