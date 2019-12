'Kabinet Rutte laat consumenten aan hun lot over'

Nieuws|Het kabinet Rutte doet te weinig om het vertrouwen van consumenten te vergroten, terwijl dat dé manier is om de economie uit het slop te krijgen. Dat zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, in een reactie op de begroting die het kabinet op Prinsjesdag publiceert.

Combée: 'Consumenten schroeven hun bestedingen terug omdat ze hard worden geraakt door de crisis. Maar in plaats van maatregelen te nemen om hun vertrouwen te vergroten, laat het kabinet Rutte consumenten aan hun lot over'. Volgens Combée zou het kabinet in de eerste plaats meer moeten doen om het gebrek aan concurrentie tussen financiële instellingen aan te pakken. Zo kunnen hypotheken goedkoper worden en kan het kopen van een huis beter bereikbaar worden voor grotere groepen consumenten.

Durven kiezen

Het Kabinet Rutte zou in de tweede plaats meer moeten doen om de stijging van de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden. Zo moet fraude en verspilling in de zorg met harde hand worden uitgebannen, aldus Combée. In de derde plaats zou het kabinet de rechtspositie van consumenten moeten verbeteren, vindt Combée. 'Het kabinet zou vaker de kant van consumenten moeten kiezen, in plaats van voorrang te geven aan de belangen van grote banken, verzekeraars en ondernemingen. Zo kan de negatieve trend in het consumentenvertrouwen worden gekeerd'.