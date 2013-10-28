Kleine lettertjes eindelijk helder dankzij loep

Veel bedrijven hanteren vage, niet te vinden of zelfs onwettige algemene voorwaarden (AV). Daarmee duperen ze hun eigen klanten. Door zaken te doen met ondernemers die het logo hanteren, weten consumenten zich in elk geval verzekerd van voorwaarden die redelijk zijn, aan de wet voldoen en regelmatig zelfs meer bescherming bieden.

Tijdens de actieweek spreekt de Consumentenbond Blokker, Daka Sport en Nespresso aan op hun foute voorwaarden. Zo stelt Blokker ten onrechte de kassabon verplicht als garantiebewijs, wil Daka bij klachten geen geld teruggeven en hanteert Nespresso een veel te korte klachttermijn. Op de website van de Consumentenbond start een prijsvraag waar consumenten de meest foute voorwaarden die zij zijn tegengekomen kunnen indienen.

Tweezijdige voorwaarden

De Consumentenbond zet zich al jarenlang in voor tweezijdige algemene voorwaarden. Deze geven consumenten maar ook ondernemers duidelijkheid over afspraken waar beide partijen zich aan houden. De tweezijdige voorwaarden zijn duidelijk, redelijk, en voldoen aan de wet. Er bestaan inmiddels meer dan 60 sets tweezijdige algemene voorwaarden en meer dan 50 geschillencommissies, van reizen tot dakdekkers, van dierenpensions tot ziekenhuizen. Alleen leden van brancheorganisaties waarmee de Consumentenbond tweezijdige algemene voorwaarden heeft afgesproken en die zijn aangesloten bij een geschillencommissie, mogen het tweezijdigheidslogo hanteren.