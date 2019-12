Kleine lettertjes eindelijk helder dankzij loep

Nieuws|Met de lancering van een logo om tweezijdige algemene voorwaarden eenvoudig aan te herkennen begint de Consumentenbond de Actieweek Algemene Voorwaarden. Aan het loepje, dat verwijst naar de ‘kleine lettertjes’, kunnen consumenten in één oogopslag zien of de algemene voorwaarden van een ondernemer zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond.