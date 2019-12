Knaus en Polyplastic duperen caravanbezitters

Nieuws|Bij een aantal in 2004 en 2005 geproduceerde campers en caravans van de firma Knaus kan een deel van de ramen loslaten. Raamfabrikant Polyplastic heeft daarom namens de firma Knaus per brief Knaus-caravanbezitters aangeboden deze ramen te repareren, maar doet dat alleen tegen betaling. De Consumentenbond vindt dat onzin. Nu vaststaat dat het om een ondeugdelijk product gaat, hebben consumenten een wettelijk recht op kosteloos herstel.

In de brief aan consumenten wijst Polyplastic er op dat de garantietermijn voor het voertuig al is verstreken, maar dat zij toch 'voor de lage prijs van €100 exclusief BTW per raam een nieuwe set vensters aan kunnen bieden'. Als alternatief biedt Polyplastic een goedkopere, minder fraaie oplossing: vastschroeven voor €45 exclusief btw per voertuig. Bart Combee, directeur Consumentenbond: 'Als blijkt dat een product ondeugdelijk is - iets wat Polyplastic in de brief zelf toegeeft - doet het er niet toe of de fabrieksgarantie al is verlopen. Consumenten kunnen dan van de verkoper gratis herstel of vervanging eisen'. Gedupeerde consumenten moeten dus geen contact opnemen met Polyplastic, maar zij moeten de verkoper bij wie zij de caravan hebben gekocht aanspreken op een kosteloze oplossing.

Bangmakerij

Polyplastic zegt in de brief dat zij de adresgegevens van de caravanbezitters hebben gekregen van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Het bedrijf wijst er nadrukkelijk op dat de RDW op de hoogte is van de veiligheidsactie en zelfs informatie eist over de reactie van consumenten op het aanbod. 'Wanneer u niet deelneemt, kan de RDW maatregelen treffen', zo staat vermeld in de brief.

De Consumentenbond raadt caravanbezitters aan - ook als zij al dan niet door de bangmakerij in de brief al tot reparatie bij Polyplastic zijn overgegaan - alsnog de verkoper aan te spreken op een vergoeding van de kosten. Wie hierbij op problemen stuit, kan dit melden aan de Consumentenbond via alarm@consumentenbond.nl.

Update 26-07-2013: 13:59

In reactie op bovenstaand bericht heeft Polyplastic de Consumentenbond inmiddels laten weten dat zij caravan- en camperbezitters van de merken Eifelland, Knaus, LMC, Tabbert, TEC, en Wilk, gebouwd in de periode maart 2004 tot en met juli 2005, hun vensters gratis gaat laten controleren en repareren. Daarmee verklaart Polyplastic zich bereid alle relevante vensters gratis te repareren, een en ander in tegenstelling tot eerdere berichten.

De bezitters van deze voertuigen worden verzocht het chassisnummer van hun caravan of camper op de internetsite www.polyplastic-pass.nl in te vullen en op die manier te testen of hun voertuig voor de veiligheidsactie in aanmerking komt.