Kruidnoten van Bolletje het lekkerst

De kruidnoten van Bolletje zijn de duurste in de test, maar de proevers vinden ze wel het smakelijkst: 'zoet en kruidig, redelijk knapperig en bros.' Ook ruiken ze lekker en zien ze er mooi uit volgens het panel. Driekwart van het panel zou de Bolletje kruidnoten in huis halen. De Albert Heijn kruidnoten kregen weinig lovende recensies: 'Niet lekker, een smakeloze noot' en 'heel kruimelig en droog'. Nog geen kwart van het panel zou de kruidnoten van Albert Heijn kopen.

Calorieën

Een handvol kruidnoten bevat 48 kilocalorieën, drie keer zo veel als een taaitaaipoppetje (16 kcal) en ruim anderhalf keer zo veel als een handvol ouderwetse taaie pepernoten (30 kcal). Maar er zijn ook Sinterklaaslekkernijen met (veel) meer kilocalorieën dan kruidnoten. Een speculaasje telt 58 kilocalorieën per koekje, marsepein 108 kilocalorieën per stukje van 25 gram en gevuld speculaas 144 calorieën per blokje (30 gram). Een kleine melkchocoladeletter (50 gram) spant de kroon: 276 kilocalorieën.