Kruidnoten van Bolletje het lekkerst

Nieuws|Uit een smaaktest voor het magazine Miss Perfect van de Consumentenbond komen de kruidnoten van Bolletje als lekkerste uit de test. Een panel van 40 proevers testte kruidnoten van Albert Heijn, Aldi, Bolletje, Hema, Jumbo, Kruidvat, Lidl en Plus. Het panel was het minst te spreken over de kruidnoten van Albert Heijn.