Lage prijs doorslaggevend voor favoriet warenhuis

De consumenten werd ook gevraagd naar hun waardering van service en advies, prijs, uitstraling en assortiment. Action scoort het beste op prijs, maar het slechtst op uitstraling. Bij de Bijenkorf is dit precies andersom. Nederlanders vinden verder dat de Bijenkorf, Xenos en Action het beste assortiment hebben. Voor goede service en advies gaan de consumenten het liefst naar de Hema of Marskramer.

Lege handen

De Hema en Blokker werden door de ondervraagden het meest bezocht. Maar liefst 90% is er in het eerste half jaar van 2013 gaan winkelen. Slechts 2% van de klanten verliet de Action na een bezoek met lege handen. Dat is wel anders bij de V&D en Kijkshop. Een op de zes ondervraagden bezocht de winkels maar ging met lege handen weer naar huis. De resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van juli/augustus 2013.