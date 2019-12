Met de Consumentenbond naar de 50PlusBeurs

Nieuws|De Consumentenbond viert in 2013 zijn 60 jarig bestaan. Leden kunnen daarom dit jaar gratis met introducee naar de 50PlusBeurs; zij betalen alleen de verzend- en administratiekosten van €2,50. Bij de stand van de Consumentenbond (Hal 9,standnummer D091) ligt voor de leden tevens een speciale attentie klaar. Voor niet-leden die naar de beursstand komen is er een speciale beursaanbieding: 60 dagen gratis kennismaken én een gratis boek naar keuze.

De Consumentenbond is al jaren een vaste standhouder op de 50PlusBeurs. De beurs is een groots opgezet evenement voor actieve 50-plussers. De beurs is informatief, en biedt ook talloze workshops, optredens en exposities. De beurs wordt van 17 tot en met 21 september in de Jaarbeurs Utrecht gehouden en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Normale toegangsprijs: €20. Bezoekers van de stand kunnen persoonlijk kennismaken met medewerkers van de Consumentenbond en zich laten informeren over de andere voordelen van het lidmaatschap.