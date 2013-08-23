Met de Consumentenbond naar de 50PlusBeurs

De Consumentenbond is al jaren een vaste standhouder op de 50PlusBeurs. De beurs is een groots opgezet evenement voor actieve 50-plussers. De beurs is informatief, en biedt ook talloze workshops, optredens en exposities. De beurs wordt van 17 tot en met 21 september in de Jaarbeurs Utrecht gehouden en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Normale toegangsprijs: €20. Bezoekers van de stand kunnen persoonlijk kennismaken met medewerkers van de Consumentenbond en zich laten informeren over de andere voordelen van het lidmaatschap.

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