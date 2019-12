Miss Perfect genomineerd voor Mercur-awards

Nieuws|Het magazine Miss Perfect van de Consumentenbond maakt op 12 december kans op de titel 'Lancering van het jaar' tijdens het Mercur Tijdschriftengala. Het is de eerste keer dat een magazine van de Consumentenbond is genomineerd voor de prestigieuze prijs. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Dat we in deze moeilijke markt voor tijdschriften een blad maken dat zo veel positieve reacties krijgt is fantastisch".

Met een vrolijke knipoog naar de fifties deelt Miss Perfect haar slimste tips en trucs die het dagelijks leven mooier, beter en makkelijker maken. Mirjam Bijleveld, hoofdredacteur van de Miss Perfect: "Miss Perfect is een personal assistent in tijdschriftvorm: ze zoekt alles voor je uit en bespaart je tijd en energie. De Consumentenbond staat bekend om zijn uitgebreide onderzoeken en het was best spannend om die tests in een volledig andere vorm te gieten, zonder af te doen aan de betrouwbaarheid. Maar de lezeressen bleken meteen enthousiast. Dat we nu ook door een vakjury genomineerd zijn voor zo'n belangrijke prijs, is natuurlijk wel de kroon op ons werk."

Genomineerden

De andere genomineerden voor de prijs zijn: Women's Health, DJ Mag en de Nederlandse editie van NewScientist. Het Mercur Tijdschriftengala vindt plaats op 12 december 2013 in Amsterdam. Miss Perfect is een uitgave van de Consumentenbond en komt zes keer per jaar uit. Het nieuwste nummer van Miss Perfect magazine ligt vanaf 15 november in de winkel. Meer informatie: www.missperfect.nl.