Sinaasappelsap 14 maanden na verstrijken houdbaarheidsdatum nog prima

Nieuws|Producten die in gesloten verpakking ongekoeld bewaard mogen worden, blijven veel langer goed dan de tht-datum (ten minste houdbaar tot) op de verpakking. De Consumentenbond onderzocht voor het ministerie van Economische Zaken de kwaliteit van sinaasappelsap, bier, yoghurt, brood, vleeswaren en conserven. Bijna driekwart van de proevers vond sinaasappelsap die 14 maanden over de datum was nog acceptabel. Bij brood dat maar liefst 10 maanden ingevroren was geweest, proefde de helft van de testers niet dat ze het oudste brood aten.

Niet alleen beoordeelden de proefpersonen de producten op smaak, ook werd in een laboratorium de aanwezigheid van bacteriën onderzocht. Yoghurt laten bederven blijkt een hele kunst, zeker als de yoghurt goed is geschud. Een biertje is zelfs jaren na het verstrijken van de tht-datum nog veilig te drinken. De kwaliteit ervan gaat wellicht achteruit, maar het blijft veilig voor consumptie.

Jaarlijks belandt per Nederlander bijna 50 kilo voedsel in de vuilnisbak, meestal omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De uitkomst laat zien dat producten vaak onnodig in de prullenbak verdwijnen. We adviseren om producten met een tht-datum die buiten de koelkast houdbaar zijn eerst te proeven voordat je ze weggooit'.

Met de houdbaarheidsdatum van vleeswaren daarentegen kunnen consumenten niet voorzichtig genoeg omspringen. Daar liggen serieuze gezondheidsrisico's op de loer. Het onderzoek liet zien dat sommige vleeswaren de tht-datum nauwelijks haalden.

Antieke voeding

Dankzij inzendingen van leden van de Consumentenbond konden de onderzoekers ook conservenblikken testen die wel heel ver over de tht- datum zijn. Zo bleek dat noodbiscuits uit 1962 wat bleekjes waren en synthetisch roken, maar de smaak nog prima was.

Van de koffie uit 1945 valt de smaak niet tegen en de cafeïne zit er nog in want die vergaat niet. Voor het openen van zulke oude blikken is het belangrijk om te kijken of het blik intact en roestvrij is en niet bol staat. Bij afwijkingen is het beter om geen enkel risico te nemen.

Lees het volledige rapport Voedselverspilling.