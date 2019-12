Nabezorging krant moet mogelijk zijn

De uitgevers melden in hun algemene voorwaarden dat de krant niet wordt nabezorgd, maar het abonnement, in geval van geen bezorging, met een dag wordt verlengd. Ook bieden de meesten de krant digitaal aan. Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: “Deze oplossingen klinken misschien sympathiek, maar zijn onvoldoende. Als mensen erop staan een papieren krant te ontvangen, dan hebben ze daar volgens ons recht op.”

Enquête

De Consumentenbond ondervroeg 2500 krantenabonnees, een derde daarvan had het afgelopen half jaar wel eens een probleem met de bezorging. Een ergernis van consumenten is ook dat zij geen persoon aan de telefoon krijgen, wanneer zij bellen met een klacht, maar een stemcomputer. Alleen bij het Nederlands Dagblad wordt de telefoon standaard door een medewerker opgenomen. Ook klachten indienen via een webformulier wekt irritatie, vooral als men hiervoor eerst moet inloggen of allerlei gegevens invullen. Uit eerder onderzoek blijkt dat consumenten bij een omslachtige klachtenprocedure voortijdig de handdoek in de ring gooien.

In de Consumentengids van deze maand een overzicht van welke kranten wel en niet worden nabezorgd. Op de website roept de Consumentenbond op tot het delen op van ervaringen met krantenbezorging.