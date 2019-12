Namen beboete huizenkartelleden mogen openbaar

De Consumentenbond heeft zich met succes als procespartij in deze zaak gemeld en bij de rechter gepleit voor openbaarmaking van de namen van de betrokken huizenhandelaren. De Consumentenbond pleit ook voor openbaarmaking van de betreffende huisadressen. Consumenten kunnen dan nagaan of zij mogelijk tot de groep gedupeerden behoren. De procedure van de huizenhandelaren tegen de boetes van de ACM loopt nog, omdat de handelaren betwisten dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan verboden kartelafspraken.

Huizenkartel

Het huizenkartel benadeelde volgens de ACM in de periode juni 2000 tot november 2009 verschillende particuliere huizenbezitters die gedwongen waren om hun woonhuis via een openbare executieveiling te verkopen. De vermeende kartelleden hielden de prijs tijdens de veilingen kunstmatig laag, om daarna tijdens geheime 'naveilingen' winst te maken ten koste van de huizenbezitters. In december 2011 en januari 2013 legde de ACM boetes op aan in totaal 79 huizenhandelaren die zich hieraan schuldig maakten.

Consumenten die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in deze zaak, kunnen zich melden via: huizenkartel@consumentenbond.nl.

