'Neckermann moet Xbox One leveren voor aangeboden prijs'

Nieuws|Neckermann.com moet de overeenkomst nakomen met consumenten die voor €349 een Xbox One hebben besteld. Van een 'kennelijke fout', zoals Neckermann op zijn Facebookpagina stelt, is volgens de Consumentenbond geen sprake. Het prijsverschil is namelijk niet zo groot dat het duidelijk had moeten zijn dat het aanbod niet klopte. De Consumentenbond heeft er inmiddels bij Neckermann op aangedrongen om de Xbox One alsnog voor €349 aan de bestellers te leveren.

De Consumentenbond kreeg op het Klachtenkompas.nl, via twitter (@consumentenbond) en de afdeling Service & Advies op 14 en 15 augustus 2013 in korte tijd tientallen klachten van consumenten die gebruik hadden gemaakt van een aantrekkelijke aanbieding op de website van Neckermann. Later meldde Neckermann een fout te hebben gemaakt: het aanbod had €499 moeten zijn.

Kennelijke fout

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de aangeboden prijs de juiste is, en dat ondernemers hun aanbod nakomen. Bij een zogenoemde 'kennelijke fout' geldt dat niet. Van een kennelijke fout is onder meer sprake als het aanbod zo voordelig is, dat het voor een gemiddelde consument duidelijk moet zijn dat het aanbod niet klopt.

Update 3 februari 2014

De Consumentenbond heeft contact opgenomen met Neckermann.com na meldingen van leden dat zij onlangs het bericht hadden gekregen dat hun eerdere bestelling van de XBox One was geannuleerd. Daarbij is hen ook een waardebon aangeboden. Neckermann.com heeft laten weten dat het bericht vanwege een technische fout ten onrechte is verzonden. Neckermann.com heeft toegezegd met deze klanten zelf contact te zullen opnemen. De waardebon mogen zij houden vanwege het ongemak. De bestelling van de XBox One blijft voor deze klanten gewoon staan totdat de XBox One leverbaar is. Het is op dit moment nog steeds onduidelijk wanneer dat zal zijn.