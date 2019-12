Nieuws|Ruim 70% van de Nederlanders ondervond in de afgelopen 3 jaar problemen met een product of dienst. Liefst een kwart kwam echter niet in actie. De belangrijkste reden: het kost te veel tijd en moeite en de kans op succes is te klein. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 1500 consumenten. Volgens de Consumentenbond is het daarom tijd voor actie. Met de campagne Haal je recht! helpt de Consumentenbond consumenten om hun rechten te verzilveren.

Consumenten die wél voor hun rechten opkomen, doen dit vaak met een bezoek aan de winkel, een e-mail, brief of telefoontje. Als dit niet direct leidt tot een bevredigende oplossing haakt bijna 80% alsnog af. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij pakken in onze campagne bedrijven aan die een loopje met het consumentenrecht nemen en zetten ons in om het stelsel van consumentenbescherming verder te versterken.

We gaan onder andere bedrijven aanspreken die consumenten ongevraagd spullen toezenden of die onredelijke voorwaarden hanteren. Als het nodig is, stappen we naar de rechter. Maar we beginnen met consumenten te wapenen met kennis door onder meer een quiz op onze website en een uitgebreid artikel in de Consumentengids van september.'

Achter de schermen

Ook achter de schermen knokt de Consumentenbond voor een betere rechtspositie van consumenten. Dankzij de Consumentenbond werd de Consumentenautoriteit opgericht (nu Autoriteit Consument & Markt, ACM). Ook is er betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken gekomen, zoals misleidende reclame en agressieve klantenwerving.

Combée: 'Maar we zijn er nog niet. Nu strijden we bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om als consumentenorganisatie bij de rechter een schadevergoeding in geld te eisen voor een grote groep consumenten tegelijk. We zijn tegen het inperken van gesubsidieerde rechtsbijstand, verhoging van het griffiegeld, en ergeren ons aan het uitblijven van de invoering van een vereenvoudigde (digitale) procedure voor eenvoudige juridische zaken'.