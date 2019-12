Neerlands mooisten volgens de Reisgids

Nieuws|Gorinchem, Leiden, Deventer, ze staan met 22 andere steden op de lijst van mooiste steden van Nederland volgens de Consumentenbond. Waarom ze een plek op de lijst verdienen en wat er te zien en doen is, staat in het boek 'De mooiste Nederlandse steden' dat op 10 oktober 2013 verschijnt. Het boek laat zien dat je echt niet naar het buitenland hoeft voor een leuke stedentrip.

De ervaren redacteuren van de Reisgids, het blad van de Consumentenbond over reizen en recreatie, bezochten 25 steden in Nederland en beoordeelden ze op stedenschoon, musea, winkelmogelijkheden en sfeer. Meestal voor de hele stad, soms voor een wijk, zoals in Amsterdam waar het Oostelijk Havengebied en IJburg centraal staan. Ook het buitengebied van de steden werd bekeken. Zo ligt het kunstenaarsdorp Bergen aan Zee op een steenworp afstand van Alkmaar. Een bezoek aan de 'kaasstad' kan dus prima worden gecombineerd met een dagje kunst en cultuur in kunstenaarsdorp Bergen aan Zee en een wandeling over het strand. Naast de bevindingen van de redactie geven bewoners ter plaatse hun unieke insiderstips.



Handig is ook de selectie van leuke en betaalbare logeeradressen, restaurants en cafés. Uiteraard waar mogelijk met een verwijzing naar beoordelingen van eerdere bezoekers, zoals het de Consumentenbond betaamd.

De mooiste steden van Nederland

Dat steden als Amsterdam, Leiden en Maastricht in het boek staan, zal niemand verbazen. Maar ook minder bekende plaatsen als Brielle, Dokkum en Edam zijn een bezoek waard. Verder mogen: Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Kampen, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen en Zwolle zich verheugen op de titel mooiste sta



De mooiste Nederlandse steden

Full colour

ISBN: 9789059512313

Prijs: €18,50 voor leden; €23 voor niet-leden

Ook als e-book (pdf) verkrijgbaar: €11,99 voor leden; €14,99 voor niet-leden