Nepnota´s van Corpus Justitia in de prullenbak

Nieuws|Het nep-incassobureau Corpus Justitia heeft brieven verstuurd waarin zij eisen dat per ommegaande €129,80 betaald wordt. Dat bedrag zou zogenaamd nog openstaan bij het bedrijf Prime Collections. Het advies van de Consumentenbond luidt: niet te betalen en niet te reageren op de brief. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is inmiddels op de hoogte van de agressieve praktijken van Corpus Justitia. Wie toch heeft betaald kan het beste aangifte doen bij de politie en het melden bij de eigen bank.

Wanneer niet binnen 5 tot betaling wordt overgegaan volgt, volgens de brief, inschakeling van een deurwaarder en wordt tot dagvaarding overgegaan. Consumenten hoeven zich echter geen zorgen te maken over de dreigende taal van Corpus Justitia. De vorderingen zijn nergens op gebaseerd. Corpus Justitia probeert consumenten te intimideren, kennelijk in de hoop dat consumenten tot betaling overgaan. Een 0900-nummer dat gebeld kon worden voor meer informatie is door de ACM al uit de lucht gehaald. Via het betaalnummer wilde Corpus Justitia alleen maar gemakkelijk geld verdienen.