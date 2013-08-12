Nepnota´s van Corpus Justitia in de prullenbak

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Het nep-incassobureau Corpus Justitia heeft brieven verstuurd waarin zij eisen dat per ommegaande €129,80 betaald wordt. Dat bedrag zou zogenaamd nog openstaan bij het bedrijf Prime Collections. Het advies van de Consumentenbond luidt: niet te betalen en niet te reageren op de brief. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is inmiddels op de hoogte van de agressieve praktijken van Corpus Justitia. Wie toch heeft betaald kan het beste aangifte doen bij de politie en het melden bij de eigen bank.