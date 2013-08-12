Nepnota´s van Corpus Justitia in de prullenbak

Gepubliceerd op:12 augustus 2013
Wanneer niet binnen 5 tot betaling wordt overgegaan volgt, volgens de brief, inschakeling van een deurwaarder en wordt tot dagvaarding overgegaan. Consumenten hoeven zich echter geen zorgen te maken over de dreigende taal van Corpus Justitia. De vorderingen zijn nergens op gebaseerd. Corpus Justitia probeert consumenten te intimideren, kennelijk in de hoop dat consumenten tot betaling overgaan. Een 0900-nummer dat gebeld kon worden voor meer informatie is door de ACM al uit de lucht gehaald. Via het betaalnummer wilde Corpus Justitia alleen maar gemakkelijk geld verdienen.