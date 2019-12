Nieuwe regels voor warmtelevering

Belangrijkste verbetering in de Algemene Voorwaarden (AV) is dat de aansprakelijkheid van de warmteleverancier bij schadegebeurtenissen wordt verhoogd van ruim €900.000 naar €7,5 miljoen. Het maximaal uit te keren schadebedrag per huishouden gaat omhoog van €1361 naar €3500. Consumenten die een geschil hebben met een warmteleverancier die de AV Warmte gebruikt, kunnen terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Energie. De Geschillencommissie is een laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de rechter.

Warmtewet

De nieuwe AV komen tegelijk met de nieuwe Warmtewet. Deze wet beschermt consumenten die stadsverwarming hebben en hun warmteleverancier dus niet vrij kunnen kiezen. De Warmtewet regelt dat de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt jaarlijks maximumtarieven vaststelt die de leveranciers in rekening mogen brengen. Ook worden warmteleveranciers verplicht consumenten minstens eenmaal per jaar een duidelijke rekening te sturen en te adviseren over energiebesparing.