Nog steeds geen helderheid drinkwatertarieven

Geen enkele drinkwaterleverancier in Nederland geeft voldoende inzicht in de totstandkoming van zijn tarieven. Dit blijkt uit een rapport over drinkwatertarieven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Directeur Consumentenbond, Bart Combée: 'Het rapport is erg verontrustend. De positie van consumenten is buitengewoon kwetsbaar als het gaat om drinkwater en de tarieven verdienen dan ook volwaardig toezicht.'

De drinkwaterleveringsgebieden zijn verdeeld over 10 drinkwatermonopolies. Het is voor consumenten daarom niet mogelijk om prijzen te vergelijken of over te stappen.

In de Drinkwaterwet staat dat drinkwaterbedrijven tarieven moeten hanteren die kostendekkend, transparant en niet-discriminerend zijn. Uit het rapport van de ILT blijkt de drinkwaterbedrijven nu onvoldoende duidelijk maken hoe de tarieven tot stand zijn gekomen. Bovendien hanteren Waternet en Dunea tarieven die hoger zijn dan kostendekkend, wat in strijd is met de wet. De ILT - verantwoordelijk voor het toezicht op drinkwaterbedrijven - volstaat nu met alleen een schriftelijke waarschuwing.

Volwaardig toezicht

De Consumentenbond en de VEMW (de belangenbehartiger voor de zakelijke Energie- en Watergebruiker), zullen bij de minister van Infrastructuur & Milieu pleiten voor volwaardig toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het ILT-rapport toont aan dat de huidige adviesrol van de ACM niet toereikend is en dat zij moet handhaven bij het overtreden van de wet.

De Consumentenbond en de VEMW zetten zich al sinds 2008 in voor een volwaardig toezicht op de drinkwatermonopolisten.