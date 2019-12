Irritatie over onduidelijkheid medicijnprijzen

Nieuws|Voor consumenten is de prijs van een te gebruiken geneesmiddel nauwelijks te achterhalen. Ook kunnen apothekers en zorgverzekeraars vragen hierover van verzekerden niet adequaat beantwoorden. De Consumentenbond wil dat dit aan de orde komt in de Tweede Kamer vergadering op donderdag 11 april over het geneesmiddelenbeleid.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De marktscan apotheekzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en een brief over de apotheekzorg door de heren Reibestein en Rinnooy Kan aan minister Schippers schetsen een beeld van tevreden consumenten. Misschien geldt dit in globale termen maar zeker niet voor de ontwikkelingen rondom het preferentiebeleid en de gevolgen daarvan voor consumenten'. De Consumentenbond deed voor de Gezondgids van april onderzoek naar informatie over prijzen van geneesmiddelen. De onduidelijkheid rondom de prijzen van geneesmiddelen bleek consumenten een doorn in het oog.

Kostenbewustzijn

Van zorgconsumenten wordt steeds vaker ook kostenbewustzijn verwacht. Daarvoor is inzicht in de prijs van de zorg een vereiste. Dit is voor behandelingen al vaak een probleem, maar ten aanzien van geneesmiddelen is het voor consumenten schijnbaar onmogelijk. Dit lijkt een ongewenst gevolg van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. De Consumentenbond pleit daarom voor een herbezinning op het preferentiebeleid.

