Oneerlijke reisprijzen is meest irritante prijsmisleiding

Een ergernis van de helft van de Nederlanders is dat verpakkingen ineens kleiner worden maar de prijs hetzelfde blijft. En evenzoveel vinden het irritant dat een aanbieding kort na het ingaan al is uitverkocht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een product moet je verkopen. De klant lokken en een beetje verleiden. Dat mag, dat hoort erbij. Maar het moet wel eerlijk blijven. Helaas gaan aanbieders regelmatig over de schreef. Daarom gaan we oneerlijke aanbieders aanpakken. Want in essentie is onze enige eis: een eerlijke prijs.' Als onderdeel van de campagne kunnen consumenten een foto of screenshot van een oneerlijke prijs uploaden. De Consumentenbond gebruikt de signalen om aanbieders die verkeerd bezig zijn aan te pakken.

Telecomadvertenties

43% van de ondervraagden ergert zich aan advertenties van telecomproviders met aantrekkelijke jaarabonnementen. De prijs per maand lijkt daarin laag maar uit kleine lettertjes blijkt dat die prijs maar een paar maanden geldt. Consumenten zitten vervolgens nog voor lange tijd aan een hoger tarief vast.