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Onjuiste opzegtermijn kinderopvang voor de rechter

Nieuws
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De Consumentenbond en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) stappen naar de rechter omdat de Brancheorganisatie Kinderopvang zich niet wil houden aan de wettelijke opzegtermijn. De brancheorganisatie houdt vast aan twee maanden opzegtermijn, maar sinds de invoering van de Wet Van Dam in december 2011 mag die voor contracten maximaal een maand zijn. Er is lange tijd getracht om hier via overleg met de brancheorganisatie uit te komen, maar dat is helaas niet gelukt.

Gepubliceerd op:22 april 2013

Per direct hebben de Consumentenbond en BOinK hun goedkeuring ingetrokken aan de algemene voorwaarden die zij met de branche overeen waren gekomen. Daar staat namelijk nog steeds een opzegtermijn van twee maanden in. Beide organisaties krijgen vragen van ouders die niet begrijpen dat veel ondernemers in de kinderopvang nog steeds een opzegtermijn van twee maanden gebruiken, terwijl dit gezien de wettelijke bepalingen niet mag. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het gaat vaak om grote bedragen, een maand extra opvang kan zo oplopen tot €700 of meer'.

Geschillencommissie

Consumenten die gedurende de tijd dat de rechtszaak loopt hun kinderopvang opzeggen, kunnen op grond van de wettelijke bepalingen stellen dat die opzegtermijn maximaal een maand mag zijn. Als de betreffende ondernemer daar niet mee akkoord gaat en hij is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, dan kunnen consumenten hun geschil daar voorleggen.