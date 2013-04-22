Onjuiste opzegtermijn kinderopvang voor de rechter

Per direct hebben de Consumentenbond en BOinK hun goedkeuring ingetrokken aan de algemene voorwaarden die zij met de branche overeen waren gekomen. Daar staat namelijk nog steeds een opzegtermijn van twee maanden in. Beide organisaties krijgen vragen van ouders die niet begrijpen dat veel ondernemers in de kinderopvang nog steeds een opzegtermijn van twee maanden gebruiken, terwijl dit gezien de wettelijke bepalingen niet mag. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het gaat vaak om grote bedragen, een maand extra opvang kan zo oplopen tot €700 of meer'.

Geschillencommissie

Consumenten die gedurende de tijd dat de rechtszaak loopt hun kinderopvang opzeggen, kunnen op grond van de wettelijke bepalingen stellen dat die opzegtermijn maximaal een maand mag zijn. Als de betreffende ondernemer daar niet mee akkoord gaat en hij is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, dan kunnen consumenten hun geschil daar voorleggen.