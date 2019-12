Onjuiste opzegtermijn kinderopvang voor de rechter

Nieuws|De Consumentenbond en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) stappen naar de rechter omdat de Brancheorganisatie Kinderopvang zich niet wil houden aan de wettelijke opzegtermijn. De brancheorganisatie houdt vast aan twee maanden opzegtermijn, maar sinds de invoering van de Wet Van Dam in december 2011 mag die voor contracten maximaal een maand zijn. Er is lange tijd getracht om hier via overleg met de brancheorganisatie uit te komen, maar dat is helaas niet gelukt.