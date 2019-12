Online autobanden bestellen loont

Een standaardband voor de populaire Volkswagen Golf is de Continental EcoContact 5 in de maat 205/55 R16 91V. Een merkdealer vraagt daar zonder korting €127 voor, de goedkoopste aanbieder is Topbanden.nl met €72. Dat scheelt ruim 40%. Consumenten die bij Kwikfit.nl banden bestellen zijn al snel 18% goedkoper uit dan degenen die ze in het Kwik-Fit filiaal kopen. Merkdealers komen alleen met een forse actiekorting op een vergelijkbaar prijspeil als de onlineaanbieders.

Montagebedrijven

Veel bandenleveranciers verkopen en monteren nieuwe autobanden niet meer alleen via hun 'stenen' filialen, maar bieden ook de mogelijkheid ze online te bestellen en bij een contractbedrijf te laten monteren. De onlineverkopers uit de prijspeiling in de Consumentengids hebben contracten met montagebedrijven met een goede landelijke dekking.