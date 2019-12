Online Privacy: een praktisch boek over privacy

Nieuws|De discussie over privacy op internet gaat meestal over wat wel en niet mag. Maar de meeste mensen zijn veel meer geïnteresseerd in de praktische vragen rondom privacy: hoe bescherm je je privacy online? Online Privacy, het nieuwste boek van de Consumentenbond, laat zien hoe consumenten zich op alle fronten kunnen wapenen tegen inbreuk op hun privégegevens.

Vincent van Amerongen, auteur van Online privacy en hoofdredacteur van de Digitaalgids van de Consumentenbond: 'In dit boek staat precies beschreven wat je moet doen om nieuwsgierigen buiten de deur te houden tijdens het surfen, e-mailen en onderhouden van contacten op vriendensites. Ook besteedt het boek aandacht aan het internetgebruik binnens- en buitenshuis, via een pc of smartphone. Vele tips en stappenplannen laten zien hoe je vinkjes en instellingen zó instelt, dat je online activiteiten privé blijven en dat je zelf controle houdt over wat je deelt met wie.'

Instructiefilmpjes

Online Privacy is verkrijgbaar als paperback en als e-book. In 128 pagina's komen alle uiteenlopende facetten van internet aan bod: cookies, sociale media, Facebook, Google, e-mail, clouddiensten en de smartphone. Video-icoontjes in het boek verwijzen naar instructiefilmpjes op de website van de Consumentenbond. Het boek is te bestellen via de webwinkel van de Consumentenbond en verkrijgbaar in de boekhandel.