Update: Onterechte vervolgzendingen Eden Health

Nieuws|In korte tijd heeft de Consumentenbond bijna 200 klachten gekregen over de verkoopwijze van Eden Health. Dit bedrijf bood consumenten telefonisch een proefpakketje vitaminepillen en een hotelvoucher aan. Daarbij is volgens de klagers niet duidelijk vermeld dat er bij niet tijdig annuleren een jaarabonnement van vier vervolgzendingen volgt van in totaal ruim €160. De Consumentenbond adviseert consumenten die niet duidelijk geïnformeerd zijn en geen vervolgzendingen willen om de afgeschreven bedragen te storneren.

Eden Health schakelt incassobureaus in bij consumenten die weigeren te betalen omdat zij niet goed geïnformeerd zijn. Daarnaast meldt het bedrijf ten onrechte op zijn website dat het is aangesloten bij Thuiswinkel.org en dat klachten kunnen worden voorgelegd bij de Geschillencommissie. Het bedrijf heeft laten weten de verwijzing naar Thuiswinkel.org te verwijderen. Eden Health meldt de Consumentenbond ook dat zij al enige tijd geleden gestopt is met de telefonische verkoop en de klachten wil oplossen via Klachtenkompas.nl, het klachtenplatform van de Consumentenbond.

Onrechtmatige incasso

Ontevreden consumenten kunnen de automatische incasso voor de vervolgzendingen storneren omdat die onrechtmatig is: bedrijven mogen geen automatische incasso vragen via telefonische verkoop. Binnen 56 dagen nadat het bedrag is afgeschreven, kunnen consumenten zelf storneren via internetbankieren. Daarna kan storneren tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). Wie niet goed geïnformeerd is over de vervolgzendingen heeft vervolgens ook geen betalingsverplichting aan Eden Health en kan aanmaningen van incassobureaus negeren.

Update 10 januari 2014

Donderdag 8 januari is het faillissement van Eden Health bekend gemaakt. Het storneren van ten onrechte afgeschreven bedragen zoals hierboven beschreven is nog wel mogelijk.

Update 7 januari 2014

Eden Health heeft zich, ondanks toezeggingen aan de Consumentenbond, nog niet aangemeld bij Klachtenkompas en lost via die weg geen klachten op. De Consumentenbond raadt ontevreden consumenten aan te storneren zoals hierboven beschreven.

Update 13 mei 2014

Er blijven klachten over Eden Health binnenkomen bij de Consumentenbond. De activiteiten van Eden Health zijn grotendeels overgenomen door een andere partij, die nog steeds vervolgzendingen verstuurt. Het advies van de Consumentenbond blijft hetzelfde als hierboven beschreven: wie niet goed geïnformeerd is, kan afgeschreven bedragen storneren en moet zich niet onder druk laten zetten om te betalen.