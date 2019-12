Ook politici willen einde aan chaos OV-chipkaart

De OV-chipkaart zorgt voor veel verwarring onder reizigers. Doordat de kaart een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle OV-vervoerders plus TLS, de producent van de kaart, worden reizigers met problemen van het kastje naar de muur gestuurd. Dit blijkt uit de vele meldingen die ANWB, Consumentenbond en Rover hierover ontvangen.



Bart Combée, directeur Consumentenbond: “De verhalen die we binnenkrijgen zijn soms echt bizar. Zoals een man uit Amsterdam die met een ten onrechte geblokkeerde abonnementskaart worstelt. Het NS-loket in Amsterdam verwijst hem naar de website van de NS. Maar de site stuurt hem terug naar het loket, waar hij te horen krijgt dat hij naar een NS-loket in Hoorn moet. In Hoorn zeggen ze dat hij bij OV-chipkaartorganisatie TLS moet zijn. Maar TLS verwijst weer terug naar het NS-loket in Amsterdam. Dat is toch om gek van te worden!"



De Consumentenbond, ANWB en Rover bieden de vervoerders in december een petitie aan met het dringende verzoek een einde te maken aan de chaos. Tot nu toe ondertekenden ruim 33.000 consumenten de petitie



Meer informatie op www.consumentenbond.nl/ov-petitie.