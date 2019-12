Openbaarmaking huizenkartelzaak stap verder

Nieuws|Op 12 september 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de sanctiebesluiten openbaar gemaakt van 71 handelaren die volgens de ACM bij het huizenkartel op executieveilingen zijn betrokken. Voor de Consumentenbond is dit een stap in de goede richting. Om te weten welke consumenten mogelijk gedupeerd zijn, zijn ook de huisadressen nodig waar de kartelafspraken betrekking op hadden. Daarover voert de Consumentenbond gesprekken met de ACM. Door zich aan te melden op huizenkartel@consumentenbond.nl kunnen consumenten zich van de ontwikkelingen op de hoogte laten houden.

De Consumentenbond wierp zich in deze zaak met succes op als belanghebbende procespartij. In die rol pleitte de Consumentenbond voor de openbaarmaking van de namen van de betrokken handelaren. De voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam gaf op 1 augustus 2013 toestemming tot openbaarmaking van de sanctiebesluiten. Overigens kunnen de betrokken handelaren nog bezwaar en eventueel beroep aantekenen tegen sanctiebesluiten van de ACM. In de hiervoor genoemde uitspraak van 1 augustus 2013 kwam de voorzieningenrechter al wel tot het voorlopig oordeel dat in het voorgelegde geval de mededingingswet werd overtreden.

