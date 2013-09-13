Openbaarmaking huizenkartelzaak stap verder

De Consumentenbond wierp zich in deze zaak met succes op als belanghebbende procespartij. In die rol pleitte de Consumentenbond voor de openbaarmaking van de namen van de betrokken handelaren. De voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam gaf op 1 augustus 2013 toestemming tot openbaarmaking van de sanctiebesluiten. Overigens kunnen de betrokken handelaren nog bezwaar en eventueel beroep aantekenen tegen sanctiebesluiten van de ACM. In de hiervoor genoemde uitspraak van 1 augustus 2013 kwam de voorzieningenrechter al wel tot het voorlopig oordeel dat in het voorgelegde geval de mededingingswet werd overtreden.

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