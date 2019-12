Oproep: uiterlijk in 2017 realistische metingen van brandstofverbruik auto's

Nieuws|Nieuwe auto's verbruiken gemiddeld ruim twintig procent meer benzine dan kopers op basis van de verbruiksgegevens in de folder verwachten. Dit kost consumenten honderden euro's per jaar. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben er bij de verantwoordelijke Europarlementariërs op aangedrongen dat autofabrikanten het brandstofverbruik uiterlijk in 2017 realistisch moeten weergeven.

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties werkt al jaren aan een nieuwe testprocedure die de Europese Commissie vervolgens in Europa zal invoeren. De ontwikkeling hiervan dreigt echter vertraging op te lopen. Daarom trekt de Consumentenbond - samen met 5 Europese zusterorganisaties - vandaag aan de bel en dringt er op aan vast te houden aan de introductie van de nieuwe procedure in 2017.

Ook in december 2012 waarschuwden de consumentenorganisaties al voor vertraging.

Te rooskleurig

Een betrouwbare testprocedure is hard nodig. Nu kunnen fabrikanten op basis van laboratoriumtests het brandstofverbruik veel rooskleuriger voorstellen dan het in de praktijk is. In een test kunnen fabrikanten de testwagen zuiniger maken met speciale banden, en andere zaken die rol- en luchtweerstand beïnvloeden, zoals afgeschroefde zijspiegels. Zo daalt op papier het verbruik en daarmee de CO2-uitstoot van het wagenpark, maar in werkelijkheid blijft die daling achter.

Sinds 2007 gelden strengere regels voor verbruik en CO2-uitstoot en fabrikanten lijken sindsdien meer gebruik te maken van de speelruimte die de testprocedure biedt. Dit maakt de verbruikscijfers in de autofolders steeds minder geloofwaardig. In 2007 was de gemiddelde afwijking tussen de lab-metingen en het praktijkverbruik 8%, in 2013 is die afwijking toegenomen tot 21%.

Nieuwe testprocedure

Consumentenorganisaties gaan ervan uit dat de nieuwe testprocedure (de zogeheten World Light Duty Test Procedure [WLTP]) het praktijkgebruik beter benadert, en dat manipulatie niet meer mogelijk is. Daarnaast doet de nieuwe methode recht aan alle moderne aandrijftechnieken - ook hybride en elektrische auto's.

Ecotest

Voor consumenten die overwegen een auto aan te schaffen, heeft de ADAC (de Duitse ANWB) een realistischer meetmethode ontwikkeld; de Ecotest. De resultaten van deze test zijn voor meer dan 800 automodellen terug te vinden op de website van de Consumentenbond.

