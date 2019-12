Paardenvleesaffaire vraagt om streng optreden overheid

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten hebben er recht op te weten wat er in een product zit. Als er bijvoorbeeld op een hamburger staat dat deze uit 100% rundvlees bestaat, moeten consumenten daarop kunnen vertrouwen. Als er toch iets anders in zit, is er sprake van misleiding en een overtreding van de Warenwet. Alleen het terughalen van het product is dan niet voldoende. De overheid moet de betreffende bedrijven beboeten, zodat er een waarschuwende werking van uitgaat. Het kan niet zo zijn dat fabrikanten door lange en ondoorzichtige productieketens zelf niet meer weten wat ze uiteindelijk verkopen.'

Groot-Brittannië



In Groot-Brittannië blijkt er in allerlei burgers en diepvriesmaaltijden paardenvlees te zitten, terwijl er rundvlees op het etiket staat. Ook in Nederland halen supermarktketens Plus en Boni uit voorzorg producten uit de winkels, omdat ze mogelijk paardenvlees bevatten, terwijl dat niet op het etiket staat.

