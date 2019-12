Panel om problemen UPC Horizon in kaart te brengen

Nieuws|De problemen met de UPC Horizon mediabox zijn voor veel consumenten nog steeds niet voorbij. Om te zien hoe UPC de problemen oplost en welke gebreken open blijven staan, start de Consumentenbond het UPC Horizon Panel. Via een online vragenlijst houdt de Consumentenbond de vinger aan de pols over de problemen met de UPC mediabox.

Recente klachten die de Consumentenbond krijgt over de Horizon gaan met name over de trage bediening en een trage of wegvallende internetverbinding. Ook functioneren diensten zoals 'On Demand' en 'Film 1' niet. Er zijn bovendien UPC klanten die rekeningen ontvangen voor diensten die zij niet hebben kunnen gebruiken. De klachten over de Horizon mediabox komen bij de Consumentenbond sinds begin september 2012 binnen. In een gesprek met de Consumentenbond beloofde UPC beterschap en de Consumentenbond monitort nu of de (product)verbeteringen het gewenste effect hebben. Met de resultaten van het panelonderzoek vraagt de Consumentenbond aan UPC om gerichte oplossingen.

Doe mee

Het UPC Horizon Panel is er voor iedereen die problemen met de UPC Horizon mediabox heeft of had. Ook consumenten met problemen die al zijn gemeld of zijn opgelost, kunnen zich opgeven voor het panel. De deelnemers krijgen elke 3 weken per e-mail een vragenlijst voorgelegd.