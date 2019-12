Patiënten met problematische kunstheup dubbel de dupe

Op advies van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) werd de mom-heup vanaf 2012 van de markt gehaald en werd er voor de patiënten een controleregime opgesteld. Dit betekent dat gedupeerden vaak nog jarenlang hiervoor aanspraak op hun eigen risico moeten maken. In totaal kan het per patiënt om duizenden euro's gaan, terwijl de veroorzakers van het leed niet altijd worden aangesproken. Verzekeraars zouden zich actiever op kunnen stellen door bij de veroorzakers de schade te verhalen. Het niet verhalen van schade is verspilling van premiegelden, terwijl consumenten de afgelopen jaren keer op keer werden geconfronteerd met hogere premies en beperkingen van het basispakket.

Ingekapselde metaaldeeltjes

De metaal-op-metaal heupprothese die eind jaren '90 op de markt kwam, zou onverslijtbaar zijn en werd als 'sportheup' in de markt gezet. Maar de slijtage bleek veel sneller te gaan dan verwacht en zorgde veelal voor ingekapselde metaaldeeltjes in het lichaam, met als mogelijke gevolgen ontstekingen, pseudo-tumoren en andere problemen. Dit leidt vaak tot extra operaties. De firma DePuY haalde in 2010 een mom-heup van de markt die voor buitensporig veel problemen zorgde. Later bleken ook bij sommige andere merken problemen op te treden, waarop in 2012 de NOV een algehele stop voor mom-heupen invoerde.

