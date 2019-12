Pieter Broertjes voorgedragen als voorzitter Consumentenbond

Nieuws|Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, is door de Raad van Toezicht van de Consumentenbond voorgedragen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Thom de Graaf op, die na twee zittingstermijnen van vier jaar niet meer herkiesbaar is. De Raad van Toezicht ziet in Broertjes een uiterst geschikte voorzitter met een bij de Consumentenbond passende combinatie van bedrijfsmatige, journalistieke en politieke ervaring. De Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, beslist op 2 november over de benoeming.