Rechter vernietigt publicatieverbod Geldgids

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het ging er in deze zaak om dat we in artikelen met adviezen en/of waarschuwingen wel degelijk het recht hebben om waardeoordelen uit te spreken over aanbieders en hun producten. De uitspraak van het gerechtshof is voor ons dan ook een hart onder de riem.'

Betrouwbaarheid

De rechter sprak ook uit dat inhoud van de artikelen en de oordelen van de Consumentenbond op voldoende feiten gebaseerd moeten zijn en het artikel moet voldoende zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Combée: 'we willen natuurlijk ook niet anders. We zijn een onafhankelijke belangenbehartiger van consumenten onze betrouwbaarheid is een groot goed.'