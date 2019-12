Rechter vernietigt publicatieverbod Geldgids

Nieuws|Volgens het Gerechtshof van Den Haag mag de Consumentenbond meningen over aanbieders en producten publiceren ook zonder dat daar een vergelijkend onderzoek voor is gedaan. Dat bleek uit de uitspraak in hoger beroep op 29 januari 2013 van de zaak die een vermogensbeheerder eerder aanspande tegen de Consumentenbond. De rechter verbood in eerste instantie publicatie van de Geldgids van april 2012 met een artikel waarin het pensioenadvies van de vermogensbeheerder werd gehekeld. De oplage van die gids werd vernietigd.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het ging er in deze zaak om dat we in artikelen met adviezen en/of waarschuwingen wel degelijk het recht hebben om waardeoordelen uit te spreken over aanbieders en hun producten. De uitspraak van het gerechtshof is voor ons dan ook een hart onder de riem.'

Betrouwbaarheid

De rechter sprak ook uit dat inhoud van de artikelen en de oordelen van de Consumentenbond op voldoende feiten gebaseerd moeten zijn en het artikel moet voldoende zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Combée: 'we willen natuurlijk ook niet anders. We zijn een onafhankelijke belangenbehartiger van consumenten onze betrouwbaarheid is een groot goed.'