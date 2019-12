Randvoorwaarden voor houdbaar beltegoed

Nieuws|Bij het introduceren van abonnementen met een houdbaar beltegoed zijn een aantal randvoorwaarden belangrijk. Dat heeft de Consumentenbond in een brief aan minister Kamp (EZ) laten weten. De minister zegde in oktober 2013 aan de Tweede Kamer toe dat hij providers zal oproepen meer keuze te bieden als het gaat om houdbaarheid van beltegoeden en dat hij dit wettelijk wil regelen als providers daar onvoldoende voor zorgen.