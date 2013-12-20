Randvoorwaarden voor houdbaar beltegoed

De Consumentenbond juicht het toe dat de minister aandringt op de komst van abonnementen mèt houdbare tegoeden, maar vindt dat het aanbod van de providers wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

De verplichting van meer keuzevrijheid in houdbaarheid van tegoeden moet gelden voor alle aanbieders en alle onderliggende merken. De abonnementen met langer houdbare tegoeden moeten een serieus alternatief zijn voor de bestaande abonnementen. Consumenten moeten ze kunnen afsluiten via alle verkoopkanalen, voor bellen, sms'en, internet of een combinatie, en voor abonnementen mèt en zonder toestel. Waar providers onbeperkte bundels aanbieden (vaak tegen een hoger tarief), is juist voor de voordeligere abonnementen keuzevrijheid ten aanzien van het langer houdbaar blijven van tegoeden van belang.

De Consumentenbond heeft minister Kamp gevraagd om dit voor de zomer van 2014 te regelen.

Actie #Beltegoed

Per maand vervalt er €68 miljoen aan ongebruikt beltegoed. Dit zijn tegoeden waar consumenten wel voor hebben betaald. De Consumentenbond startte in februari 2013 een petitie om beltegoed minimaal een jaar houdbaar te maken en overhandigde die petitie, ondertekend door ruim 33.000 consumenten, in april 2013 aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van die petitie werden er vragen gesteld door Tweede Kamerleden aan minister Kamp.

Lees de brief aan minister Kamp

Lees meer over de actie #Beltegoed<br>