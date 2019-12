Reclame Code Commissie kraakt ongevraagde toezending Provea Miriale

Nieuws|De Reclame Code Commissie (RCC) vindt de manier waarop Provea Miriale een soort ondergoedabonnement aan de man probeert te brengen misleidend. Na ontvangst van een proefzending volgen er automatisch vervolgzendingen, zonder dat Provea Miriale daar bij de bestelling duidelijk over is. De Consumentenbond ontving klachten over deze praktijk en diende met succes een klacht in bij de RCC.

Provea Miriale heeft laten weten de uitspraak in overweging te nemen en de verkoopmethode te gaan aanpassen. Tot dat daadwerkelijk is gebeurd raadt de Consumentenbond aan om niet te betalen voor een ongewilde vervolgzending. Volgens de wet mogen consumenten die gewoon houden, maar om de zaak niet onnodig op de spits te drijven is het verstandig ongewilde lingeriesetjes of boxershorts toch terug te sturen naar Provea Miriale. Om de kosten voor het retour zenden of versturen van een opzegging zo beperkt mogelijk te houden, raadt de Consumentenbond aan die niet te verzenden naar het door Provea opgegeven postbusadres, maar ongefrankeerd naar het antwoordnummer (Provea SA, antwoordnummer 55019, 3640 VB in Mijdrecht). Provea heeft ook een 0900-nummer waar opzeggingen kunnen worden doorgegeven, maar de Consumentenbond raadt af dat te bellen, aangezien het 55 cent per minuut kost.

Gewonnen 'prijs'

Er waren de laatste tijd ook veel klachten over Provea Miriale van mensen die telefonisch waren benaderd door het ondergoedbedrijf met de mededeling dat ze een lingeriesetje of boxershort als prijs hadden gewonnen, omdat ze een enquête hadden ingevuld. Na ontvangst van de ‘prijs’ kwamen er vervolgzendingen. Provea Miriale verkoopt ook op soortgelijke wijze onder de naam Tono herenondergoed en sokken. In het verleden heeft de Consumentenbond daar ook geregeld klachten over ontvangen.