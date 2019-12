Reiswereld in beweging na Actieweek Reisprijzen

Nieuws|Arke, Bizztravel, Kras, Solmar Tours en World Ticket Center (WTC) hebben tijdens de Actieweek Reisprijzen van de Consumentenbond (17 - 21 juni) hun websites aangepast en gaven daarmee gehoor aan de oproep van de Consumentenbond eerlijk te zijn over reisprijzen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn tevreden over het resultaat van de Actieweek Reisprijzen. De reiswereld is in beweging, maar we zijn er nog lang niet. We roepen alle reispartijen op in actie te komen en zich aan de regels van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) te houden'.