Reiswereld in beweging na Actieweek Reisprijzen

Een van de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is dat keuze-elementen niet vooraf aangevinkt mogen zijn. Tijdens de actieweek lieten de bungalowparken Belvilla, Landal en Center Parcs aan de Consumentenbond weten de vooraf ingevulde vinkjes toch aan te laten staan. Combée: 'Center Parcs, Landal en Belvilla leggen bewust de regels van de ACM naast zich neer. Wij beraden ons op vervolgstappen en adviseren consumenten om in de tussentijd bij het online boeken van een vakantiehuisje alert te zijn op ongewenste reis- en annuleringsverzekeringen en lakenpakketten.'

Belvilla en Landal kregen 19 juni een vogelkooi toegestuurd met een papieren 'vink' met het verzoek de 'vinken' op hun website uit te zetten. En 20 juni overhandigde de Consumentenbond tijdens een bezoek aan Center Parcs een groot kussen met de tekst: 'Laat consumenten zelf kiezen voor een linnenpakket en een verzekering!'.

Actieweek Reisprijzen

Op 17 juni, de eerste dag van de actieweek, zetten Arke, Bizztravel en Kras naar aanleiding van een brief van de Consumentenbond de vooraf aangevinkte verzekeringen uit.

18 juni liet Solmar Tours tijdens een bezoek van de Consumentenbond weten helderder te gaan communiceren over de 'Royal Class'-toeslag van €25.

Dezelfde dag veranderde WTC de voorpagina van zijn website en meldt voortaan bij aanbiedingen dat er extra kosten bij kunnen komen. De Consumentenbond haalde daarop de zeppelin langs de snelweg A4, met daarop een waarschuwing voor extra kosten bij WTC, naar beneden.