Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek geeft duidelijkheid

Nieuws|Met de Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt het voor consumenten duidelijker waar preventief onderzoek voor dient en wat het op kan leveren. Bart Combée, directeur Consumentenbond, over deze onlangs gepubliceerde richtlijn van de artsenfederatie KNMG: 'Veel consumenten zijn niet op de hoogte van mogelijke risico's van preventief medisch onderzoek en welke onderzoeken goed en minder goed zijn. We zijn erg blij met deze richtlijn waarmee consumenten beter worden geïnformeerd.' Over 2 jaar wordt geëvalueerd of dit afdoende is. Ook hierbij zal de Consumentenbond nauw betrokken zijn.