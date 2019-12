SlimQ3 splitst consumenten vervolgzendingen in de maag

Nieuws|De wijze waarop SlimQ3 zijn afslankpillen verkoopt, leidt tot diverse klachten bij de Consumentenbond. Het bedrijf verkoopt een afslankmiddel via proefpakketjes, maar meldt daarbij niet duidelijk dat er een abonnement aan vast zit voor drie vervolgzendingen van in totaal €180. Dit bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven. De Consumentenbond adviseert consumenten die niet van vervolgzendingen gediend zijn, de afgeschreven bedragen direct te storneren.

De proefpakketjes van SlimQ3 worden via diverse websites aangeboden. Op de bestelpagina van het bedrijf staat in grote letters dat het proefpakketje gratis is. Daaronder staat dat de verzendkosten wel moeten worden betaald. Verder staat er in kleine lettertjes dat je 'bij tevredenheid' ongeveer 14 dagen later 'de volgende zending' krijgt. De Consumentenbond vindt dit te cryptisch.

Onrechtmatige incasso

De afgeschreven bedragen kunnen gestorneerd worden, omdat de automatische incasso voor de vervolgzendingen onrechtmatig is. Aanvragers hebben daar immers geen toestemming voor gegeven. Binnen 56 dagen kunnen consumenten dat zelf doen via internetbankieren, daarna kan dit tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). Bij storneren is het verstandig de vervolgzending in ieder geval retour te sturen, om discussie over betalingsverplichtingen te voorkomen.

Update

Slimq3 heeft de Consumentenbond laten weten op korte termijn het aanbod te gaan aanpassen om nieuwe klachten en problemen met de incasso te voorkomen. Daarnaast is het bedrijf nu actief op Klachtenkompas.nl om via die weg bestaande klachten op te lossen; de daar tot nu toe gemelde klachten lost Slimq3 snel en naar tevredenheid op.