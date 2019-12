Solcon, XS4All en ZeelandNet beste internetproviders

Nieuws|In de ProviderMonitor van de Consumentenbond scoren Solcon (8,1), XS4All (7,9) en ZeelandNet (7,8) het hoogst over de periode mei tot en met oktober 2013. Klanten van deze providers zijn zeer tevreden over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de internetverbinding. Caiway staat net als vorig jaar onderaan de lijst met een 6,6, wat vooral te wijten is aan het slechte oordeel over hun klantenservice.