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Solcon, XS4All en ZeelandNet beste internetproviders

Nieuws
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In de ProviderMonitor van de Consumentenbond scoren Solcon (8,1), XS4All (7,9) en ZeelandNet (7,8) het hoogst over de periode mei tot en met oktober 2013. Klanten van deze providers zijn zeer tevreden over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de internetverbinding. Caiway staat net als vorig jaar onderaan de lijst met een 6,6, wat vooral te wijten is aan het slechte oordeel over hun klantenservice.

Gepubliceerd op:17 december 2013

prov-monitor

Het hoogste cijfer (8)voor de internetsnelheid krijgen Zeelandnet en Solcon. Online.nl scoort hierop het laagste met een 6,8. Het minst tevreden zijn de deelnemers aan de ProviderMonitor over het oplossen van storingen door de providers. Alleen Solcon krijgt hiervoor een voldoende (6,6), andere providers scoren hierop tussen de 5,0 en 5,8. Ook hier eindigt Online.nl onderaan.

9700 panelleden

Voor de ProviderMonitor geven bijna 10.000 panelleden ervaringen met hun internetproviders door aan de Consumentenbond. Het totaalcijfer voor de internetproviders  is opgebouwd uit een oordeel over de kwaliteit van internet (60%), de algemene tevredenheid (20%) en de service bij storingen (20%). Alle resultaten van de ProviderMonitor zijn terug te lezen in de Consumentengids van januari 2014, die op 17 december verschijnt.