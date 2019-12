Telecomplannen Kroes overwegend positief voor consumenten

Nieuws|De plannen van de Europese Commissie voor een verbeterde Europese telecommarkt zijn op veel punten goed nieuws voor consumenten. Het afschaffen van roamingtoeslagen, verbeteren van consumentenbescherming en meer duidelijkheid over de kwaliteit van telecomdiensten zijn de beste verbeteringen. Het voorstel voor netneutraliteit schiet echter tekort en de concurrentie op het glasvezelnetwerk komt door de plannen in gevaar.

Met het afschaffen van roamingkosten wordt mobiel bellen en internetten in Europa veel goedkoper. De kosten voor bellen vanuit Nederland naar andere Europese landen worden gelijk aan bellen binnen Nederland. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten hoeven binnen Europa geen vakantiebundels meer af te sluiten en zorgen over torenhoge mobiele rekeningen na een vakantie in Europa zijn hiermee eindelijk verleden tijd.'

De Consumentenbond is minder te spreken over het voorstel voor netneutraliteit. De Commissie geeft internetaanbieders de ruimte om toegang tot bijvoorbeeld hoge kwaliteit video's extra te belasten. Daarmee kunnen aanbieders hun eigen aanbod voortrekken en drempels opwerpen voor nieuwe innovatieve diensten op internet. De Commissie stelt ook voor dat de eigenaren van glasvezelnetwerken hogere prijzen mogen vragen aan concurrenten die van het netwerk gebruik willen maken. Daarmee komt de concurrentie op glasvezel in gevaar en dreigt het belangrijkste voordeel van glasvezel - meer keuze voor consumenten - verloren te gaan.

Internetsnelheden en overstappen

De Europese Commissie eist van internetaanbieders meer duidelijkheid over snelheden van breedband internet en consumenten mogen hun contract opzeggen wanneer een aanbieder z'n beloftes over snelheid niet waarmaakt. En internetaanbieders krijgen de verplichting om e-mailberichten door te sturen naar een nieuw mailadres als consumenten wisselen van provider. Hiermee wordt een belangrijke drempel voor consumenten om over te stappen naar een andere provider, weggehaald.