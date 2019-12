Toevoeging van water aan voedingsmiddelen goedkoop vulmiddel

Nieuws|Water in voedingsmiddelen heeft veel functies, maar soms is het vooral een goedkoop vulmiddel. Bovendien blijken er binnen productgroepen grote verschillen te zijn. Sommige schouderham (bijvoorbeeld die van Coop) bevat maar 70% vlees, terwijl andere merken zoals die van Proef (EkoPlaza) veel minder water en maar liefst 98% vlees bevatten. Opvallend is verder dat de kipkerriesalade van Smilde meer water dan kip bevat en dat water, met 23%, het meest gebruikte ingrediënt is in de diepvriesslagroomtaart van Maître Paul. De Consumentenbond onderzocht voor de Gezondgids van juni de functie van toegevoegd water in 30 gangbare voedingsmiddelen.

Fabrikanten geven uiteenlopende redenen om water toe te voegen. Om kruiden beter te kunnen mengen, paneermeel te laten hechten of om gelijke reepjes te kunnen snijden. Of om lightproducten te kunnen maken. Zo bestaat Becel light voor tweederde uit toegevoegd water en Calvé Mayo 3% Vet voor driekwart. Deze producten zijn door al dat water wel light, maar de prijs van deze producten is even hoog als die van de reguliere varianten, terwijl water een heel goedkoop ingrediënt is.

Duidelijker op verpakking

Wettelijk is vastgelegd dat ingrediënten in volgorde van afnemend gewicht op de verpakking moeten staan. Toegevoegd water moet bij de ingrediënten staan als er meer dan 5% van is toegevoegd. Vanaf eind 2014 moet toegevoegd water bij vlees en vis duidelijker op de verpakking vermeld worden.