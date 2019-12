Tonijnsalade: kletsplaatjes en foute etiketten

Nieuws|Een onderzoek naar tonijnsalade in de Consumentengids van november laat weer duidelijk zien hoe fabrikanten met verpakkingen en mooie marketingtermen consumenten op het verkeerde been zetten. Naast de 'gewone' kleurige doosjes, verkopen supermarkten ook tonijnsalade in luxe doorzichtige verpakking. Zo wekken ze de indruk dat dit verse salade is. Beide salades bevatten echter conserveermiddelen en zijn langere tijd houdbaar, maar de 'verse' variant is vaak wel anderhalf keer zo duur.