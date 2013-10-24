Tonijnsalade: kletsplaatjes en foute etiketten

Albert Heijn bedient zich ook van andere trucs om de tonijnsalade aan te prijzen. Op de verpakking staat een afbeelding van een mooie rode tonijnmoot, terwijl er in de salade een heel andere, goedkopere, tonijnsoort is verwerkt. Daarnaast is de term ambachtelijk op de AH tonijnsalade misplaatst. De tonijnsalade bevat een zuurteregelaar, twee conserveringsmiddelen, meerdere verdikkingsmiddelen, kleurstof en aroma. Ook etiketten blijken niet altijd te kloppen. Jumbo vermeldt op het etiket van zijn Jumbo 'verse' tonijnsalade ten onrechte dat er 37% tonijn in zit, terwijl dit maar 26% blijkt te zijn.

Samenstelling en smaak

De Consumentenbond bekeek de samenstelling en voedingswaarde van 18 tonijnsalades uit de supermarkt en 5 uit de viswinkel. Een consumentenpanel en een drietal experts testten de smaak van de salades. De tonijnsalade Dirk Vers en voordelig haalde het hoogste testoordeel (7,5). Deze salade bevatte ook de meeste tonijn (60%). De tonijnsalade van C1000 eindigde onderaan (5,5) en bevatte ook de minste vis (23%). Als er niet te veel zout in zit, is tonijn een gezond alternatief voor broodbeleg als kaas en worst, omdat het weinig slecht vet en suiker bevat.

Op de Wall of Shame van de Consumentenbond zijn meer mooie voorbeelden te vinden van marketingtrucs van fabrikanten. Consumenten kunnen hun vondsten van kletsplaatjes voor de Wall of Shame mailen naar kletsplaatjes@consumentenbond.nl.