UPC Horizon: jaar na lancering nog steeds kinderziektes

Nieuws|De Horizon mediabox van UPC functioneert ook na de grootschalige update van afgelopen zomer nog niet naar behoren. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder zijn UPC Horizon panel. De helft van de 544 respondenten is (zeer) ontevreden over de stabiliteit en een derde over de snelheid en het gebruiksgemak. Van de mensen die de online vragenlijst invulden overweegt 36% over te stappen naar een andere provider. De Consumentenbond komt met een hulppakket voor consumenten.

Bij 58% van de mensen die een vragenlijst invulden, loopt de mediabox nog steeds vast en bij ruim 40% bevriest de mediabox en/of reageert het menu langzaam. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten Horizon gaven, steeg na de laatste update van een 4,5 naar een 5,6. Een lichte verbetering, maar nog steeds maar een magere voldoende. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'UPC Horizon is vorig jaar met veel tamtam geïntroduceerd, maar veel consumenten worstelen nog steeds met een mediabox die niet aan de verwachtingen voldoet. Horizon heeft een jaar na de introductie nog steeds last van kinderziektes.'

Horizon Hulppakket

De Consumentenbond introduceert een hulppakket voor consumenten met problemen met hun Horizon-mediabox. Op de website van de Consumentenbond kunnen zij terecht voor:

een voorbeeldbrief voor het aanvragen van compensatie;

een overzicht van de alternatieven voor de Horizon-mediabox bij UPC;

een overzicht van de alternatieven voor de Horizon-mediabox bij andere providers, met een voorbeeldbrief om op te zeggen bij UPC.

Compensatie en opzeggen

Consumenten die problemen hebben met de Horizon-mediabox kunnen aanspraak maken op teruggave van (een deel) van het abonnementsgeld. UPC heeft daarvoor een garantieregeling, maar verwijst daar niet actief naar. Uit een eerdere enquête onder het Consumentenbond Horizon-panel bleek dat de compensatie die gedupeerden kregen sterk uiteenloopt.

Consumenten die hun abonnement bij UPC voortijdig willen opzeggen vanwege de problemen, moeten de provider eerst de kans bieden de problemen op te lossen. Als dat niet lukt en de mediabox onvoldoende blijft functioneren, moeten consumenten over kunnen stappen naar een andere provider, vindt de Consumentenbond.

TROS RADAR

Sinds de lancering van de Horizon in september 2012 stroomden de klachten over deze mediabox binnen bij de Consumentenbond. Om de aard van de problemen in kaart te brengen en te kijken hoe UPC omgaat met de afhandeling van de klachten en het toekennen van compensatie, startte de Consumentenbond het UPC Horizon-panel. Bijna 1000 consumenten meldden zich hiervoor aan en vulden online vragenlijsten in over hun ervaringen met de Horizon.

Het consumentenprogramma TROS RADAR besteedt maandag 14 oktober in zijn uitzending aandacht aan de problemen rondom de Horizon mediabox. De Consumentenbond, UPC en gedupeerden komen hierin aan het woord.

Meer: