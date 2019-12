Vakantie te duur verzekerd via reisbureau

De Consumentenbond liet mysteryshoppers langs 100 reisbureaus gaan om een zevendaagse reis naar Tunesië of een tiendaagse wintersportreis naar Oostenrijk te boeken. Bij ongeveer driekwart van de bezoeken werd een reis- en annuleringsverzekering aangeraden die behoorlijk prijzig was. Zo wordt voor de wintersportreis bij Globe in Maastricht een verzekering van €165 geadviseerd, terwijl een kortlopende reisverzekering met voldoende dekking bij Ohra te krijgen is voor €81.



Ook oververzekeren komt voor: bij de Tunesiëreis werd in de helft van de gevallen een extra module 'gevaarlijke sporten' toegevoegd, wegens duikplannen, terwijl duiken al in de standaarddekking van die verzekeringen zat.

De Consumentenbond adviseert consumenten de tijd te nemen om verzekeraars met elkaar te vergelijken. Een reisverzekering kan tot één dag voor vertrek worden afgesloten. Dat hoeft niet via het reisbureau. Een annuleringsverzekering moet binnen 7 tot 14 dagen na het boeken, zijn afgesloten.