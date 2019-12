Veel ledlampen leggen te snel het loodje

Nieuws|Uit een levensduurtest van de Consumentenbond blijkt dat 1 op de 3 ledlampen de 10.000 branduren niet haalt. Fabrikanten beloven op de verpakking vaak 20.000 branduren of meer, maar uit het onderzoek blijkt dat er geen peil op te trekken is hoelang een lamp daadwerkelijk meegaat.

De Pharox 400 lamp van Lemnis Lighting beloofde 35.000 branduren, maar hield het in de test na gemiddeld 7400 uur voor gezien.Van de Led dimmable 8W van Kruidvat hielden 2 van de 5 geteste lampen het slechts 3500 uur vol, terwijl 2 andere lampen na 10.000 nog brandden als een zonnetje. Ook de lampen van IKEA waren onberekenbaar. De Ledare bulb E27 8.1W mat scoorde voorbeeldig: alle 5 goed. Maar de Ledare bulb E27 8.1W helder blijkt een tegenpool: geen enkele lamp haalde 10.000 uur, terwijl de verpakking het dubbele beloofde.

Positieve uitzonderingen

Er zijn ook lampen die goed scoren, zoals de Philips MyVision 9-40W. En ook de grote merken Osram en Megaman doen het goed. Net als verrassende nieuwkomer GP Lighting. Helaas zit er ook bij deze merken af en toe wel een miskleun tussen.

Goed nieuws is dat de prijs van ledlampen het afgelopen jaar spectaculair is gedaald. In 2012 kostte de destijds best geteste lamp Philips MyAmbiance 12-60W €60. In 2013 kost een vergelijkbare ledlamp tussen de €15 en €20.

De levensduurtest loopt nog tot eind november, resultaten van recentere modellen volgen.

