Veel steunbetuigingen Nationale Afmeldweek

Nieuws|Consumenten hebben de Nationale Afmeldweek aangegrepen om zich te laten horen tegen opdringerige reclame- en verkooppraktijken. In de week van 28 januari tot 3 februari meldden honderden mensen bij de Consumentenbond hun ontevredenheid over de vele ongewenste reclame, verkooptelefoontjes en verkopers aan de deur. Duizenden consumenten maakten gebruik van de afmeldmogelijkheden.

Veel consumenten klagen in hun reactie over reclame per post en cookies. Grote bron van irritatie zijn websites die toegang weigeren aan bezoekers als die geen cookies willen accepteren. Bijna 7000 consumenten gaven via een poll aan van welke vorm van reclame of verkoopbenadering ze het meeste last hebben. 54% stoort zich het meest aan reclame op internet, gevolgd door telemarketing (23%), reclamepost (12%) en verkoop aan de deur (10%).

Campagne 'Volg me niet'



Uit de reacties blijkt ook dat veel consumenten het storend vinden als hun privacy wordt geschonden om reclame op de persoon te richten: 'Super actie, korte metten maken met het verzamelen van gegevens die niemand iets aangaan en waar ook niemand iets mee te maken heeft.' De Consumentenbond gaat de komende maanden in de campagne 'Volg me niet' meer aandacht besteden aan cookies en andere manieren waarop consumenten op internet gevolgd worden.

Ga voor alle afmeldmogelijkheden naar de site van de Consumentenbond