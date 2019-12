Home

2013 Veilig daten met tweezijdige voorwaarden Nieuws|De negen grootste datingsites van Nederland hebben samen met de Consumentenbond klantvriendelijke en betrouwbare tweezijdige Algemene Voorwaarden (AV) opgesteld. Een goede bereikbaarheid bij problemen of klachten en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie, zijn daarvan belangrijke onderdelen. Gepubliceerd op:12 december 2013

In de voorwaarden is ook opgenomen dat de datingssites consumenten waarschuwen voor fraude en tips geven om klachten te voorkomen. Zo wordt geadviseerd om op neutraal terrein af te spreken en nooit geld over te maken naar een andere 'dater'. Daarnaast is in de AV vastgelegd dat de datingbureaus binnen 3 werkdagen inhoudelijk op klachten van consumenten moeten reageren. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen consumenten de klacht voorleggen aan een geschillencommissie.



De AV zijn gekoppeld aan het Thuiswinkel Waarborg dat deelnemers jaarlijks controleert op naleving van de regels. De branche heeft op eigen initiatief ook een keurmerk geïntroduceerd. Deelnemende sites zijn 50plusmatch, eDarling, e-Matching, Lexa, Match4me, Parship, Paiq, Pepper en Relatieplanet.