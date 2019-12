Verkiezing 'Kletsplaatje van de maand'

Nieuws|De Consumentenbond gaat maandelijks 3 producten nomineren waarvan de verpakking of het etiket consumenten op het verkeerde been zet. Consumenten kunnen vervolgens kiezen welke van de 3 producten zij het meest misleidend vinden. Dit 'Kletsplaatje van de maand' wordt 'in het zonnetje gezet' in de Consumentengids. De Consumentenbond wil hiermee samen met consumenten nog meer druk uitoefenen op fabrikanten om eerlijk te zijn over hun producten.

Voor het Kletsplaatje van de maand november kunnen consumenten stemmen op AH vanille vla, Hipp Bio-vruchten thee en Rivella. De term '100% weidemelk' op de AH vanille vla suggereert dat de koeien de hele dag buiten staan, maar de melk blijkt afkomstig van koeien die minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag in de wei hebben gestaan. Het biologische kindervoedingsmerk Hipp slaat door met allerlei overbodige claims: 'Zonder melkeiwit', 'glutenvrij' en 'zonder suiker'. En Rivella vermeldt 'met natuurlijke ingrediënten' op zijn verpakking. Deze frisdrank bevat inderdaad water als natuurlijk ingrediënt, maar ook 3 verschillende synthetische zoetstoffen.

Campagne Kletsplaatjes en nepetiketten

De Consumentenbond startte vorig jaar de campagne Kletsplaatjes en nepetiketten om consumenten bewust te maken van de marketingtrucs van fabrikanten én om fabrikanten te bewegen eerlijker te zijn over hun producten. Consumenten kunnen voorbeelden van misleidende namen, verpakkingen, etiketten of claims mailen naar kletsplaatjes@consumentenbond.nl voor de Wall of Shame. De Consumentenbond spreekt de bewuste fabrikanten aan met het dringende verzoek hun product aan te passen. Vaak met succes. Hardnekkige misleiders geeft de Consumentenbond aan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.