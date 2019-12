Verlenging Hotelpas.com ongeldig

Nieuws|Consumenten die tegen hun wil een verlenging van de Hotelpas (voucher) krijgen hoeven deze niet te betalen. Volgens Hotel Express Nederland - de uitgever van Hotelpas.com - is de verlenging 'rechtsgeldig' omdat dit in hun algemene voorwaarden staat die bij het activeren van de voucher aangevinkt worden. Dit klopt niet, omdat Hotelpas.com dergelijke cruciale informatie niet enkel in algemene voorwaarden mag verstoppen. Volgens de Consumentenbond is er waarschijnlijk ook sprake van overtreding van de regelgeving op het gebied van vakantieproducten, waardoor de overeenkomst dan per definitie nietig is.