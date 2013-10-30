Verlenging Hotelpas.com ongeldig

Consumenten die op de Huishoudbeurs of via Veilingacties.nl een voucher van Hotelpas.com kochten, klagen bij de Consumentenbond. Zij kregen onlangs een bericht dat hun pas - conform de voorwaarden - voor een jaar is verlengd voor €99.

Op de voucher wordt echter niet vermeld dat het om een abonnement gaat, alleen dat de voucher binnen een bepaalde periode geactiveerd moest worden om zijn geldigheid niet te verliezen. Consumenten die de voucher hebben geactiveerd, maar niet duidelijk zijn geïnformeerd over de voorwaarden van de verlenging hoeven dus niet te betalen.

Opzeggen

In het bericht van Hotelpas.com noemt het bedrijf de mogelijkheid om het abonnement direct stop te zetten. Hiervoor berekent Hotelpas.com maar liefst €49,83. Aangezien er geen geldige overeenkomst voor verlenging is en de overeenkomst waarschijnlijk nietig is, adviseert de Consumentenbond ook dit niet te betalen.