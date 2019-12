Vervoerders komen samen voor één OV-chiploket

Nieuws|Op uitnodiging van de Consumentenbond praten de Openbaar Vervoer (OV)- bedrijven NS, Veolia, RET, GVB, Connexxion en HTM en OV-chipkaartproducent TLS op 13 december met elkaar over het realiseren van één OV-chiploket. De partijen komen bijeen op het kantoor van de Consumentenbond. Voor het overleg zijn ook Arriva en Syntus uitgenodigd. Zij hebben nog niet geantwoord op de uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst overhandigen de Consumentenbond, Rover en de ANWB de petitie ‘Stop de OV-chaos’ die inmiddels door meer dan 34.000 consumenten is ondertekend.

Het gesprek komt voort uit de campagne ‘Stop de OV-chaos’ die de Consumentenbond, ANWB en Rover samen voeren voor één herkenbaar en laagdrempelig loket waar reizigers met al hun klachten en vragen over de OV-chipkaart terecht kunnen. Uit meldingen die bij de 3 belangenorganisaties binnenkomen, blijken veel reizigers van het kastje naar de muur gestuurd te worden als zij een probleem hebben met hun OV-chipkaart. Vooral als er met meerdere vervoerders is gereisd, is het voor consumenten vaak volstrekt onduidelijk bij wie zij terecht kunnen met een probleem. De oproep voor één loket wordt gesteund door de Tweede Kamer waar op dinsdag 3 december alle politieke partijen een motie hierover van SP-kamerlid Farshad Bashir steunden.



De petitie Stop de OV-chaos kan nog tot 13 december worden getekend.